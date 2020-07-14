Хазенхюттль: «Саутгемптон» заслужил ничью против «МЮ»

Главный тренерпрокомментировал ничейный исход матча с(2:2) в 35-м туре АПЛ.

«Если перестаешь действовать смело, перестаешь атаковать, то у тебя возникают проблемы при игре в один в один.

Мы очень здорово начали. Мы забили и действовали агрессивно. Есть ощущение, что в этот момент у нас немного иссякли силы, мы перестали быть достаточно быстрыми и стали отходить назад. Это природа человека. Но для прессинга нужна вся команда.

Мы дали сопернику создать два момента, но перед перерывом мы вернулись к своей игре. И я почувствовал, что мы можем стать лучше. Мы хорошо владели мячом, обрели баланс и имели приличные моменты во втором тайме. Парни полностью заслужили ничью, я считаю.

В последние недели мы очень сильно добавили в игре с мячом, стали более смелыми и чаще рискуем. Если рискуешь, может получиться что-то стоящее. Мы хотели быть смелыми, нам было нечего терять, мы можем играть свободно. Вы можете заметить, что парни наслаждаются игрой», — сказал Хазенхюттль BBC.

«МЮ» набрал 59 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Святые» с 45 очками занимают 12-ю строчку. 0