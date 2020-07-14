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    Хазенхюттль: «Саутгемптон» заслужил ничью против «МЮ»

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    Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал ничейный исход матча с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 35-м туре АПЛ.

    Ральф Хазенхюттль
    Ральф Хазенхюттль

    «Если перестаешь действовать смело, перестаешь атаковать, то у тебя возникают проблемы при игре в один в один.

    Мы очень здорово начали. Мы забили и действовали агрессивно. Есть ощущение, что в этот момент у нас немного иссякли силы, мы перестали быть достаточно быстрыми и стали отходить назад. Это природа человека. Но для прессинга нужна вся команда.

    Мы дали сопернику создать два момента, но перед перерывом мы вернулись к своей игре. И я почувствовал, что мы можем стать лучше. Мы хорошо владели мячом, обрели баланс и имели приличные моменты во втором тайме. Парни полностью заслужили ничью, я считаю.

    В последние недели мы очень сильно добавили в игре с мячом, стали более смелыми и чаще рискуем. Если рискуешь, может получиться что-то стоящее. Мы хотели быть смелыми, нам было нечего терять, мы можем играть свободно. Вы можете заметить, что парни наслаждаются игрой», — сказал Хазенхюттль BBC.

    «МЮ» набрал 59 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Святые» с 45 очками занимают 12-ю строчку. 0

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