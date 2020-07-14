Конте готов уйти из «Интера»

Главный тренерпосле победы надв 32-м туре чемпионата Италии (3:1) прокомментировал свой возможный уход из миланской команды.

«Честно говоря, мы очень хорошо начали игру. Потом случился этот угловой. Там кое-что произошло, и мы пропустили. Я нахожу поразительным тот факт, что Ханданович ошибся, он редко допускает ошибки. В целом я считаю, что мы доминировали в этой игре. Пропущенный гол мог заставить нас нервничать, мог доставить нам проблем, но мы хорошо проявили себя и забили свои голы.

Что касается моего будущего, то меня позвали в "Интер" ради трехлетнего проекта, чтобы я вернул клуб туда, где он заслуживает быть. Это неизбежно, но требуется время. Я пришел сюда с большим энтузиазмом и верой. Я начал трехлетний проект здесь, мой контракт рассчитан на три года, а потом, если захотят продлить соглашение…

Если все довольны тем, что я делаю — думаю, это так, исходя из того, что мне говорят, — я не вижу причин, почему нам не стоит продолжать этот проект. Если в клубе недовольны тем, что я делаю, я не буду колебаться и уйду», — цитирует Конте Sky Sport Italia. 0