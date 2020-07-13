«МЮ» — «Саутгемптон»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 35-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью ссо счетом 2:2.

Счет в матче на 12-й минуте открыли гости. Погба нелепо потерял мяч у штрафной «МЮ». В результате Редмонд навесил во вратарскую и Армстронг уверенно расстрелял ворота с нескольких метров.

Хозяева отыгрались на 20-й минуте — Поль Погба навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Марсьяль в борьбе в падении сумел протолкнуть мяч левее на Рашфорда и тот выстрелом в касание отправил мяч точно в цель.

Три минуты спустя Фернандеш отпасовал у штрафной «Саутгемптона» левее на Марсьяля. Антони уверенно сместился ближе к центру и пробил точно в ближний верхний угол ворот.

Преимущество «МЮ» продержалось до шестой компенсированной минуты, когда, после подачи с углового с левого фланга, Беднарек головой сбросил мяч во вратарскую хозяев и Обафеми в борьбе с Линделефом переправил мяч в цель.

Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 59 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Гости с 45 очками занимают 12-ю строчку.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас», а «Саутгемптон» на своем поле примет «Брайтон». Обе встречи состоятся 16 июля.