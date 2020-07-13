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    «МЮ» упустил домашнюю победу над «Саутгемптоном»

    «МЮ» — «Саутгемптон»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 12-й минуте открыли гости. Погба нелепо потерял мяч у штрафной «МЮ». В результате Редмонд навесил во вратарскую и Армстронг уверенно расстрелял ворота с нескольких метров.

    Хозяева отыгрались на 20-й минуте — Поль Погба навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Марсьяль в борьбе в падении сумел протолкнуть мяч левее на Рашфорда и тот выстрелом в касание отправил мяч точно в цель.

    Три минуты спустя Фернандеш отпасовал у штрафной «Саутгемптона» левее на Марсьяля. Антони уверенно сместился ближе к центру и пробил точно в ближний верхний угол ворот.

    Преимущество «МЮ» продержалось до шестой компенсированной минуты, когда, после подачи с углового с левого фланга, Беднарек головой сбросил мяч во вратарскую хозяев и Обафеми в борьбе с Линделефом переправил мяч в цель.

    Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 59 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Гости с 45 очками занимают 12-ю строчку.

    В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас», а «Саутгемптон» на своем поле примет «Брайтон». Обе встречи состоятся 16 июля.

    АПЛ. 35-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 2:2 (2:1)
    Голы: Армстронг, 12 (0:1). Рэшфорд, 20 (1:1). Марсьяль, 23 (2:1). Обафеми, 90+7 (2:2)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Уильямс, 75), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Фред, 63), Матич, Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 84), Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (Джеймс, 84)«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу (Обафеми, 87), Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 70), Редмонд, Ингс, Адамс (Лонг, 64)Предупреждения: Уорд-Проуз, 44. Стивенс, 53. Уокер-Питерс, 56. Ван-Биссака, 90+2
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