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    Луценко принес «Арсеналу» победу над «Тамбовом»

    «Арсенал» Тула — «Тамбов»: счет матча — 2:1, обзор голов

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    В стартовом матче 28-го тура РПЛ «Арсенал» в Туле принимал «Тамбов».

    Игроки «Арсенала»
    Игроки «Арсенала»

    Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

    Хозяевам удалось выйти вперед на 20-й минуте — пенальти, назначенный за игру рукой, реализовал Владислав Пантелеев.

    Гости отыгрались после перерыва — на 55-й минуте Михаил Костюков отправил мяч в сетку после паса Валерия Чуперки.

    На 84-й минуте лидерство «Арсеналу» вернул Евгений Луценко, с близкого расстояния отправив мяч в сетку. 33-летний форвард забил свой 15-й гол в сезоне в РПЛ.

    «Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Тамбов» (28 очков) занимает 14-е место.

    РПЛ. 28-й тур
    «Арсенал» — «Тамбов» — 2:1 (1:0)
    Голы: Пантелеев, 20 — с пенальти (1:0). Костюков, 55 (1:1). Луценко, 84 (2:1)«Арсенал»: Шамов, Денисов (Ткачев, 61), Беляев, Довбня, Горбатенко (Хагуш, 84), Костадинов (Громыко, 84), Пантелеев (А.Сокол, 90+2), Хлусевич, К.Кангва, Луценко, Э.Кангва (Ломовицкий, 61)«Тамбов»: Шелия, Ойеволе (Шляков, 81), Тетрашвили (Карасев, 46), Рыбин, Юрганов, Каплиенко (Таказов, 81), Филин, Костюков, Чуперка, Мамтов (Килин, 68), МелкадзеПредупреждения: Костадинов, 8. Тетрашвили, 18. Пантелеев, 71
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