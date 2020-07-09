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    «Мальорка» обыграла «Леванте», «Эйбар» разошелся миром с «Леганесом»

    «Мальорка» — «Леванте»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 35-го тура чемпионата Испании «Мальорка» на своем поле обыграл «Леванте» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Голы на свой счет записали Кучо и Такефусо Кубо.

    После этого матча «Мальорка» с 32 очками осталась на 18-м месте в турнирной таблице Примеры, «Леванте» с 43 очками — на 12-й строчке.

    Примера. 35-й тур
    «Мальорка» — «Леванте» — 2:0 (1:0)
    Голы: Кучо Эрнандес, 40 (1:0). Кубо, 84 (2:0)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Гамес, Севилья, Посо, Кубо (Джуниор, 86), Родригес, Баба, Будимир (Чаваррия, 90), Кучо Эрнандес (Фебас, 74)«Леванте»: Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Пьер, Кампанья, Радойя (Эрнани, 64), Барди, Мелеро (Рочина, 78), Рохер (Леон, 78), Моралес (Майораль, 64)Предупреждения: Родригес, 21. Райльо, 51. Кубо, 61. Эрнани, 90

    В другой встрече тура «Эйбар» дома сыграл с «Леганесом» вничью — 0:0. Команды занимают 15-е и 19-е места соответственно.

    Примера. 35-й тур
    «Эйбар» — «Леганес» — 0:0
    «Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Корреа (Кристофоро, 62), Бургос, Диоп, Экспосито, Педро Леон (Инуи, 62), Кике (Кике, 73), Серхио Энрич (Шарлес, 62), Де Бласис«Леганес»: Куэльяр (Авазьем, 89), Росалес, Сиовас, Сильва, Бустинса, Родригес, Тарин, Рубен Перес, Амаду, Герреро (Ассале, 82), Руибаль (Эрасо, 62)Предупреждения: Бустинса, 17. Диоп, 46. Сиовас, 53. Корреа, 55. Шарлес, 74. Куэльяр, 89
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