«Мальорка» — «Леванте»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 35-го тура чемпионата Испаниина своем поле обыгралсо счетом 2:0.

Голы на свой счет записали Кучо и Такефусо Кубо.

После этого матча «Мальорка» с 32 очками осталась на 18-м месте в турнирной таблице Примеры, «Леванте» с 43 очками — на 12-й строчке.

Примера. 35-й тур «Мальорка» — «Леванте» — 2:0 (1:0) Голы: Кучо Эрнандес, 40 (1:0). Кубо, 84 (2:0)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Гамес, Севилья, Посо, Кубо (Джуниор, 86), Родригес, Баба, Будимир (Чаваррия, 90), Кучо Эрнандес (Фебас, 74)«Леванте»: Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Пьер, Кампанья, Радойя (Эрнани, 64), Барди, Мелеро (Рочина, 78), Рохер (Леон, 78), Моралес (Майораль, 64)Предупреждения: Родригес, 21. Райльо, 51. Кубо, 61. Эрнани, 90

В другой встрече тура «Эйбар» дома сыграл с «Леганесом» вничью — 0:0. Команды занимают 15-е и 19-е места соответственно.