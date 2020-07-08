«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надв домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Джон Иган sufc.co.uk 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Встреча, которая прошла на стадионе «Брэммел Лэйн», завершилась со счетом 1:0.

Победный гол на третьей компенсированной минуте второго тайма забил Джон Иган.

АПЛ. 34-й тур «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 1:0 (0:0) Гол: 1:0 — 90+3 Иган«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Болдок, Иган, Башем, Стивенс, Норвуд, Берге, Осборн, О`Коннелл, Макберни (Муссе, 49), Шарп (Живкович, 71)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Кастро, Боли, Коуди, Доэрти, Моутинью, Саисс, Рубен Невеш, Траоре (Дендонкер, 79), Хименес, Диогу ЖотаПредупреждения: О`Коннелл (30), Стивенс (63)

В турнирной таблице АПЛ «Шеффилд Юнайтед» занимает седьмое место (51 очко), а «Вулверхэмптон» — шестое (52 очка).

«Вест Хэм» в домашнем матче 34-го тура АПЛ потерпел поражение от «Бернли» — 0:1.

Автором единственного гола на 38-й минуте стал Джей Родригес.

На 77-й минуте Крис Вуд отправил в ворота «молотобойцев» еще один мяч, но он был отменен после консультации с VAR.

АПЛ. 34-й тур «Вест Хэм» — «Бернли» — 0:1 (0:1) Гол: 0:1 — 38 Родригес«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Антонио, Райс, Ярмоленко (Аллер, 62), Соучек, Боуэн, Форнальс (Айети, 86)«Бернли»: Поуп, Тэйлор, Бардсли, Тарковски, Питерс, Браунхилл, Вествуд, Макнил, Лонг, Выдра (Вуд, 58), РодригесПредупреждения: Тарковски (58), Фредерикс (64)

«Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице (31 очко), а «Бернли» — девятое (49 очков). 0