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    Тренер «Оренбурга»: Ребята морально опустошены, так как могли сыграть вничью

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    Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал поражение от «Рубина» (0:1) в матче 26-го тура РПЛ.

    Константин Парамонов
    Константин Парамонов

    «Конечно, нам тяжело было. Мы сидели по номерам, друг друга не видели почти что несколько дней.

    Только на предыгровой тренировке, когда нам сказали, что можно. Потом два часа летим — не летим. Это все продолжается третью игру. Это тяжело.

    Ребята морально опустошены, так как могли сыграть вничью. Мне было жаль их. Выложились полностью, но очки увезти не удалось.

    Идеальным был бы ничейный результат. Мы допустили ошибку и пропустили. Забили ответный гол, но посчитали, что он был забит неправильно.

    Друзья звонят и говорят, что там все было чисто, но, к сожалению, не засчитали. Ребята — молодцы. Сыграли в силу возможностей и выложились по полной программе», — цитирует слова Парамонова «РИА Новости».

    «Оренбург» замыкает турнирную таблицу, находясь на последнем 16-м месте с 23 очками. С учетом двух технических поражений проигрышная серия команды длится уже шесть туров.

    8 июля команда Парамонова примет ЦСКА. 0

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