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    Индзаги прокомментировал разгром от «Милана»

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    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Милана» (0:3) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

    Симоне Индзаги
    Симоне Индзаги

    «Это поражение отягощает ситуацию в турнирной таблице. Но мы знали, что столкнемся с трудностями. Вдобавок не повезло — гол после рикошета, гол после пенальти, где Стракоша почти совершил спасение.

    У нас было два шанса вернуть игру в нужное русло, но затем пропустили третий гол. Сейчас не могу ротировать состав, а проводить четыре игры за две недели сложно.

    Мы должны смотреть вперед и готовиться к следующему матчу. Не собираемся опускать руки. Нужно немного изменить состав, потому что эти ребята устали», — цитирует Индзаги Football Italia.

    Эта победа позволила «Милану» подняться на шестое место в таблице чемпионата Италии, обойдя «Наполи». «Лацио» идет вторым и после поражения отстает от лидирующего «Ювентуса» на семь очков. 0

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