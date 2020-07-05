Индзаги прокомментировал разгром от «Милана»

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:3) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

«Это поражение отягощает ситуацию в турнирной таблице. Но мы знали, что столкнемся с трудностями. Вдобавок не повезло — гол после рикошета, гол после пенальти, где Стракоша почти совершил спасение.

У нас было два шанса вернуть игру в нужное русло, но затем пропустили третий гол. Сейчас не могу ротировать состав, а проводить четыре игры за две недели сложно.

Мы должны смотреть вперед и готовиться к следующему матчу. Не собираемся опускать руки. Нужно немного изменить состав, потому что эти ребята устали», — цитирует Индзаги Football Italia.

Эта победа позволила «Милану» подняться на шестое место в таблице чемпионата Италии, обойдя «Наполи». «Лацио» идет вторым и после поражения отстает от лидирующего «Ювентуса» на семь очков. 0