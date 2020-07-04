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    «Челси» возобновил переговоры с Виллианом о новом контракте

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    Нападающий «Челси» Виллиан может продолжить выступать за лондонскую команду после нынешнего сезона. Руководство «синих» возобновило переговоры с бразильцем о новом соглашении после того, как тот отклонил предложение одного из китайских клубов, сообщает Goal.

    Виллиан
    Виллиан

    По информации источника, лондонцы намерены предложить бразильцу контракт на два года. В свою очередь, 31-летний хавбек хочет заключить контракт с «пенсионерами» сроком на три года.

    Отмечается, что по окончании сезона Виллиан может покинуть «Челси» на правах свободного агента. Пока что его контракт продлили лишь до фактического завершения сезона 2019/20.

    Напомним, что Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. С того момента он провел в футболке «синих» 333 поединка, в которых забил 62 гола и отдал 60 результативных передач. 0

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