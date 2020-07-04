ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиСыт по горло. Почему капитану «Барселоны» надоел нынешний клуб
  • 22:56
    • «Бавария» завоевала Кубок Германии
  • 22:18
    • ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат»
  • 20:22
    • «Спартак» проиграл «Тамбову» на «Открытие Арене»
  • 18:25
    • «Динамо» уступило «Арсеналу», играя в большинстве
  • 22:32
    • «Локо» и «Сочи» голов не забили, Миранчук не реализовал пенальти
    Все новости спорта

    «Бавария» завоевала Кубок Германии

    «Байер» — «Бавария»: счет матча 2:4, обзор голов

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Байер Бавария
    «Бавария» в финальном матче Кубка Германии одержала победу над «Байером» — 4:2.

    Футболисты «Баварии»
    Футболисты «Баварии»

    Мюнхенская команда открыла счет на 16-й минуте, когда Давид Алаба блестяще пробил со штрафного метров с двадцати.

    Спустя восемь минут чемпионы Германии удвоили свое преимущество. Серж Гнабри от края штрафной площади низом пробил точно под дальнюю штангу.

    На 59-й минуте отличился Роберт Левандовски, а помог ему в этом вратарь Лукаш Градецки, который не справился с ударом и позволил мячу пересечь линию ворот.

    Еще через четыре минуты Свен Бендер один мяч отыграл. Ответ «Баварии» последовал на 89-й минуте. Левандовски оформил дубль, воспользовавшись пасом Ивана Перишича.

    И все же последнее слово осталось за «Байером». Уже в компенсированное время пенальти реализовал Кай Хаверц.

    Для «Баварии» этот Кубок Германии стал 20-м в истории. Команда имеет шанс оформить в этом сезоне требл, если выиграет Лигу чемпионов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов
  • Вчера в 14:58
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Зенит»
  • 1.70
  • Завтра в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отсрочит ли «Краснодар» чемпионство «Зенита»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Игра на «Сан Мамес» пройдет без града голов
  • «Атлетик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • В игре на «Олимпико» соперники сыграют открыто
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.59
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Порту — Белененсеш
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  3.28
  • Экспресс дня 5 июля
  • Завтра в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры