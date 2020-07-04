«Байер» — «Бавария»: счет матча 2:4, обзор голов

в финальном матче Кубка Германии одержала победу над— 4:2.

Мюнхенская команда открыла счет на 16-й минуте, когда Давид Алаба блестяще пробил со штрафного метров с двадцати.

Спустя восемь минут чемпионы Германии удвоили свое преимущество. Серж Гнабри от края штрафной площади низом пробил точно под дальнюю штангу.

На 59-й минуте отличился Роберт Левандовски, а помог ему в этом вратарь Лукаш Градецки, который не справился с ударом и позволил мячу пересечь линию ворот.

Еще через четыре минуты Свен Бендер один мяч отыграл. Ответ «Баварии» последовал на 89-й минуте. Левандовски оформил дубль, воспользовавшись пасом Ивана Перишича.

И все же последнее слово осталось за «Байером». Уже в компенсированное время пенальти реализовал Кай Хаверц.

Для «Баварии» этот Кубок Германии стал 20-м в истории. Команда имеет шанс оформить в этом сезоне требл, если выиграет Лигу чемпионов. 0