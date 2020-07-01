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    «Рубин» согласен перенести матч с «Оренбургом»

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    Матч 26-го тура российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Оренбургом» может быть перенесен, сообщает «Бизнес Online».

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    По информации издания, казанский клуб согласен провести встречу 19 июля.

    Несмотря на то, что «Рубину» угрожает вылет, он не намерен рассматривать вариант с проведением матча против молодежной команды «Оренбурга», чтобы не портить имидж клуба.

    Матчи «Оренбурга» против «Краснодара» и «Урала» не могли быть перенесены, поскольку на 19 июля у краснодарской команды назначен перенесенный матч 23-го тура РПЛ против «Динамо», а «Урал» сыграет в Кубке России.

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