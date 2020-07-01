«Рубин» согласен перенести матч с «Оренбургом»

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Оренбургом» может быть перенесен, сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, казанский клуб согласен провести встречу 19 июля.

Несмотря на то, что «Рубину» угрожает вылет, он не намерен рассматривать вариант с проведением матча против молодежной команды «Оренбурга», чтобы не портить имидж клуба.

Матчи «Оренбурга» против «Краснодара» и «Урала» не могли быть перенесены, поскольку на 19 июля у краснодарской команды назначен перенесенный матч 23-го тура РПЛ против «Динамо», а «Урал» сыграет в Кубке России.

Матч между «Оренбургом» и «Рубином» запланирован на 5 июля 0