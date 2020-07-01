«Арсенал» — «Ахмат»: счет матча 1:3,обзор голов

В составе грозненской команды голами отметились Евгений Харин (15-я минута) и Одисе Роши (22, пен., 88).
За тульский клуб отличился Евгений Луценко (90+2).
«Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» с 28 очками занимает девятое место.
В следующем туре клуб из Грозного сыграет на своем поле с ЦСКА, а тульская команда на выезде встретится с «Динамо».
РПЛ. 25-й тур
«Арсенал» — «Ахмат» — 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 –Харин, 15. 0:2 — Роши, 22, пен. 0:3 — Роши, 88., 1:3 — Луценко, 90+2«Арсенал»: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 73), Чаушич (Горбатенко, 57), Лесовой (Ломовицкий, 72), Ткачев (Кангва, 64), Костадинов, Кангва (Ковалев, 57), Луценко«Ахмат»: Городов, Нижич, Семенов, Ненахов, Богосовац, Исмаэл, Глушаков, Роши, Иванов (Раванелли, 79), Харин (Митришев, 83), Понсе (Фелипе Визеу, 70)Предупреждения: Костадинов (15), Хагуш (24), Харин (24), Богосовац (33), Глушаков (69), Иванов (71)