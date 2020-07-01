ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рики Пуч и Сантьяго АриасКонец интриги в Ла Лиге. «Барселона» вновь потеряла очки
  • 16:56
    • «Уфа» и «Рубин» разошлись миром
  • 19:36
    • Дубль Роши помог «Ахмату» обыграть «Арсенал» в Туле
  • 19:25
    • «Зенит» вырвал выездную победу у «Тамбова»
  • 16:04
    • «Арсенал» продлил контракт с талантливым вингером
  • 14:50
    • Ласицкене раскритиковала работу Юрченко
    Все новости спорта

    Дубль Роши помог «Ахмату» обыграть «Арсенал» в Туле

    «Арсенал» — «Ахмат»: счет матча 1:3,обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Тульский «Арсенал» проиграли грозненскому «Ахмату» (1:3) в домашнем матче 25-го тура чемпионата России.

    «Ахмат»
    «Ахмат»

    В составе грозненской команды голами отметились Евгений Харин (15-я минута) и Одисе Роши (22, пен., 88).

    За тульский клуб отличился Евгений Луценко (90+2).

    «Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» с 28 очками занимает девятое место.

    В следующем туре клуб из Грозного сыграет на своем поле с ЦСКА, а тульская команда на выезде встретится с «Динамо».

    РПЛ. 25-й тур
    «Арсенал» — «Ахмат» — 1:3 (0:2)
    Голы: 0:1 –Харин, 15. 0:2 — Роши, 22, пен. 0:3 — Роши, 88., 1:3 — Луценко, 90+2«Арсенал»: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 73), Чаушич (Горбатенко, 57), Лесовой (Ломовицкий, 72), Ткачев (Кангва, 64), Костадинов, Кангва (Ковалев, 57), Луценко«Ахмат»: Городов, Нижич, Семенов, Ненахов, Богосовац, Исмаэл, Глушаков, Роши, Иванов (Раванелли, 79), Харин (Митришев, 83), Понсе (Фелипе Визеу, 70)Предупреждения: Костадинов (15), Хагуш (24), Харин (24), Богосовац (33), Глушаков (69), Иванов (71)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
  • 00:56
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Краснодар»
  • 1.75
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится для «Краснодара» первый матч после возобновления РПЛ?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Увидим ли мы в Манчестере результативную игру?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Выйдет ли «Челси» на третье место?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Интер — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие