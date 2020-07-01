«Арсенал» — «Ахмат»: счет матча 1:3,обзор голов

Тульскийпроиграли грозненскому(1:3) в домашнем матче 25-го тура чемпионата России.

В составе грозненской команды голами отметились Евгений Харин (15-я минута) и Одисе Роши (22, пен., 88).

За тульский клуб отличился Евгений Луценко (90+2).

«Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» с 28 очками занимает девятое место.

В следующем туре клуб из Грозного сыграет на своем поле с ЦСКА, а тульская команда на выезде встретится с «Динамо».