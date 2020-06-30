Экс-игрок «Зенита» покинул «Валенсию»

Защитникпокинул «Валенсию» по истечении срока действия контракта.

«Бесконечно благодарен. Спасибо этой большой семье за то, что я никогда не забуду моменты радости, которые пережил здесь», — написал Гарай на своей странице в Instagram.

Ранее у футболиста возник конфликт с руководством. В СМИ появилась информация, что аргентинец отказался подписать контракт с зарплатой в 2,7 миллиона евро в год. Позже игрок опроверг слухи об отказе продлевать соглашение.

Гарай перешел в «Валенсию» летом 2016 года из «Зенита». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Испании. 0