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    Экс-игрок «Зенита» покинул «Валенсию»

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    Защитник Эсекьель Гарай покинул «Валенсию» по истечении срока действия контракта.

    Эсекьель Гарай
    Эсекьель Гарай

    «Бесконечно благодарен. Спасибо этой большой семье за то, что я никогда не забуду моменты радости, которые пережил здесь», — написал Гарай на своей странице в Instagram.

    Ранее у футболиста возник конфликт с руководством. В СМИ появилась информация, что аргентинец отказался подписать контракт с зарплатой в 2,7 миллиона евро в год. Позже игрок опроверг слухи об отказе продлевать соглашение.

    Гарай перешел в «Валенсию» летом 2016 года из «Зенита». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Испании. 0

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