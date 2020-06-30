МЮ без проблем разобрался с «Брайтоном». Дубль Фернандеша

Бруну Фернандеш
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Уже в первом тайме госте вели в счете 0:2. Сначала молодой талант Мэйсон Гринвуд технично прошел пару защитников соперника и пробил в ближний угол ворот. Затем Бруну Фернандеш с передачи Поля Погба в одно касание отправил круглого в ту же область рамки.
На 50 минуте у «манкунианцев» получилась контратака. По левому флангу пронесся Гринвуд, который сделал навес на дальнюю штангу, откуда в касание пробил Фернандеш.
МЮ снова в зоне Лиги Европы. Команд Сульшера набрала 52 очка. «Брайтон» Грэма Поттера 15-й с 33 очками.
АПЛ. 32 тур
«Брайтон» — «Ман Юнайтед» — 0:3
Голы: 0:1 — 16 Гринвуд, 0:2 — 29 Бруну Фернандеш, 0:3 — 50 Бруну Фернандеш«Брайтон»: Райан, Лэмпти (Троссард, 46), Даффи, Данк (Бернардо, 81), Монтойя, Стивенс, Проппер (Мопе, 46), Мак Аллистер (Муй, 81), Биссума, Берн, Коннолли«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу (Уильямс, 64), Линделеф, Матич, Бруну Фернандеш (Перейра, 64), Погба (Мактомини, 64), Марсьяль (Игало, 78), Гринвуд, Рэшфорд (Джеймс, 78)Предупреждения: Шоу (49)