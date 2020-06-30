ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    АртурИдеологический провал «Барселоны». Каталонцы ошиблись с продажей Артура
  • 22:35
    • ЦСКА обыграл «Спартак». Влашич оформил дубль
  • 20:03
    • Алексей Миранчук спас «Локомотив» от поражения
  • 00:37
    • Гол и ассист Дибалы помогли «Ювентусу» обыграть «Дженоа»
  • 00:02
    • МЮ без проблем разобрался с «Брайтоном». Дубль Фернандеша
  • 23:53
    • «Севилья» на выезде разгромила «Леганес»
    Все новости спорта

    МЮ без проблем разобрался с «Брайтоном». Дубль Фернандеша

    Футбол АПЛ Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Брайтоном» в матче 32 тура английский Премьер-лиги (0:3).

    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    Уже в первом тайме госте вели в счете 0:2. Сначала молодой талант Мэйсон Гринвуд технично прошел пару защитников соперника и пробил в ближний угол ворот. Затем Бруну Фернандеш с передачи Поля Погба в одно касание отправил круглого в ту же область рамки.

    На 50 минуте у «манкунианцев» получилась контратака. По левому флангу пронесся Гринвуд, который сделал навес на дальнюю штангу, откуда в касание пробил Фернандеш.

    МЮ снова в зоне Лиги Европы. Команд Сульшера набрала 52 очка. «Брайтон» Грэма Поттера 15-й с 33 очками.

    АПЛ. 32 тур
    «Брайтон» — «Ман Юнайтед» — 0:3
    Голы: 0:1 — 16 Гринвуд, 0:2 — 29 Бруну Фернандеш, 0:3 — 50 Бруну Фернандеш«Брайтон»: Райан, Лэмпти (Троссард, 46), Даффи, Данк (Бернардо, 81), Монтойя, Стивенс, Проппер (Мопе, 46), Мак Аллистер (Муй, 81), Биссума, Берн, Коннолли«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу (Уильямс, 64), Линделеф, Матич, Бруну Фернандеш (Перейра, 64), Погба (Мактомини, 64), Марсьяль (Игало, 78), Гринвуд, Рэшфорд (Джеймс, 78)Предупреждения: Шоу (49)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 23-29 июня
  • 29/06/2020 в 20:16
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Норвич»
  • 1.62
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Атлетико» огорчить Месси и его компанию?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Оторвется ли «Ювентус» от «Лацио»?
  • «Дженоа» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Сколько времени «Лацио» потратит на гол в Турине?
  • «Торино» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Интер — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Арсенал — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Тамбов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Бетис — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч СПАЛ — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие