МЮ без проблем разобрался с «Брайтоном». Дубль Фернандеша

одержал выездную победу надв матче 32 тура английский Премьер-лиги (0:3).

Уже в первом тайме госте вели в счете 0:2. Сначала молодой талант Мэйсон Гринвуд технично прошел пару защитников соперника и пробил в ближний угол ворот. Затем Бруну Фернандеш с передачи Поля Погба в одно касание отправил круглого в ту же область рамки.

На 50 минуте у «манкунианцев» получилась контратака. По левому флангу пронесся Гринвуд, который сделал навес на дальнюю штангу, откуда в касание пробил Фернандеш.

МЮ снова в зоне Лиги Европы. Команд Сульшера набрала 52 очка. «Брайтон» Грэма Поттера 15-й с 33 очками.