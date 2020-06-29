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    Колосков раскритиковал систему VAR

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что система видеопомощи арбитрам (VAR) становится новой проблемой российского футбола.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    «В чемпионате много странностей, на первый план выходят даже не судейские ляпы, а VAR. VAR — это новая проблема российского футбола, похлеще, чем судейская.

    Арбитры просматривают эпизоды, но решения принимают, с моей точки зрения, абсолютно неадекватные тому, что происходит на футбольном поле.

    Можно вспомнить хотя бы матч "Спартака" и "Арсенала", где был непонятным образом назначен пенальти. Я как официальное лицо не могу критиковать судью, но я критикую не его, а VAR и просто хочу обозначить тему — сегодня VAR становится проблемой, которую надо решать», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт». 0

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