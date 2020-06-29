Колосков раскритиковал систему VAR

Почетный президент РФСсчитает, что система видеопомощи арбитрам (VAR) становится новой проблемой российского футбола.

«В чемпионате много странностей, на первый план выходят даже не судейские ляпы, а VAR. VAR — это новая проблема российского футбола, похлеще, чем судейская.

Арбитры просматривают эпизоды, но решения принимают, с моей точки зрения, абсолютно неадекватные тому, что происходит на футбольном поле.

Можно вспомнить хотя бы матч "Спартака" и "Арсенала", где был непонятным образом назначен пенальти. Я как официальное лицо не могу критиковать судью, но я критикую не его, а VAR и просто хочу обозначить тему — сегодня VAR становится проблемой, которую надо решать», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт». 0