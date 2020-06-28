Худяков: «Тамбов» ждет тяжелый график. Мы будем биться до конца

Спортивный директор «Тамбова»отметил, что команду в ближайшее время ждут непростые матчи в чемпионате России.

В воскресенье, 28 тура, «Тамбов» проиграл в гостевом матче 24-го тура чемпионата России екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2.

«После пропущенного гола перестроились, начали играть первым номером. Ребята молодцы, бились, сравняли счет.

Но не хватило концентрации, немного расслабились и тут же пропустили на контратаке. Ничего страшного: чем сложнее, тем лучше.

Будем настраиваться на "Зенит" и "Спартак", нас ждет тяжелый график. Мы будем биться до конца, а там посмотрим, что получится», — отметил руководитель в интервью «Р-Спорта».

Встреча с «Зенитом» состоится в Нижнем Новгороде 1 июля, а игра со «Спартаком» — 4 июля в Москве.

«Тамбов» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Помимо «Спартака» и «Зенита» в оставшихся турах команде предстоит соперничать с «Ахматом», «Арсеналом», «Сочи» и ЦСКА. 0