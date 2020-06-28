Иаго Аспас: Мы отлично провели второй тайм

Нападающийдал комментарий по результату матча с, в котором его команда сыграла вничью 2:2.

«Мы c тренерами вратарей смотрели видео, как действует стенка "Барселоны" при штрафных. Должен поблагодарить их. Я увидел просвет между штангой и позицией, где находился Гризманн, поэтому пробил туда.

Безумие. Мы боремся за выживание, играем с "Барселоной", а после игры еще и расстроены результатом. Мы отлично провели второй тайм. В первой половине у нас было три явных момента, но наша команда не чувствовала себя комфортно на поле. После перерыва мы поднажали.

Мы ошиблись со вторым голом "Барселоны", затем сравняли, а в конце могли еще и выиграть. Мы набрали 8 очков из 12 возможных. Очень хорошо», — приводит слова игрока Mundo Deportivo. 0