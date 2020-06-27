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    «Вердер» сыграет в плей-офф, «Фортуна» вылетела из Бундеслиги

    «Вердер» — «Кельн»: счет матча 6:1, обзор голов

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    «Вердер» в домашнем матче 34-го тура немецкой Бундеслиги разгромил «Кельн» — 6:1.

    Футболисты «Вердера»
    Футболисты «Вердера»

    Дубль в составе победителей оформил Юя Осако (22 и 58 минуты). По голу забили Милот Рашица (27), Никлас Фуллкруг (29), Дави Классен (55) и Джошуа Сарджент (68).

    За «козлов» отличился Доминик Дрекслер (62).

    В параллельной встрече «Фортуна» потерпела поражение от «Униона» — 0:3.

    Голы в этом матче забили Энтони Уджа (26), Кристиан Гентнер (54) и Сулейман Абдуллахи (90).

    Таким образом, в турнирной таблице Бундеслиги «Вердер» занял 16-е место (31 очко) и сыграет в плей-офф за право остаться в элитном дивизионе. «Фортуна» стала 17-й (30 очков) и вместе с «Падерборном» вылетела из Бундеслиги.

    Другие результаты 34-го тура:

    «Айнтрахт» — «Падерборн» — 3:2
    «Боруссия» Д — «Хоффенхайм» — 0:4
    «Фрайбург» — «Шальке» — 4:0 0

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