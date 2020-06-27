«Вердер» — «Кельн»: счет матча 6:1, обзор голов

в домашнем матче 34-го тура немецкой Бундеслиги разгромил— 6:1.

Дубль в составе победителей оформил Юя Осако (22 и 58 минуты). По голу забили Милот Рашица (27), Никлас Фуллкруг (29), Дави Классен (55) и Джошуа Сарджент (68).

За «козлов» отличился Доминик Дрекслер (62).

В параллельной встрече «Фортуна» потерпела поражение от «Униона» — 0:3.

Голы в этом матче забили Энтони Уджа (26), Кристиан Гентнер (54) и Сулейман Абдуллахи (90).

Таким образом, в турнирной таблице Бундеслиги «Вердер» занял 16-е место (31 очко) и сыграет в плей-офф за право остаться в элитном дивизионе. «Фортуна» стала 17-й (30 очков) и вместе с «Падерборном» вылетела из Бундеслиги.

Другие результаты 34-го тура:

«Айнтрахт» — «Падерборн» — 3:2

«Боруссия» Д — «Хоффенхайм» — 0:4

«Фрайбург» — «Шальке» — 4:0 0