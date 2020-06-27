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    Сетьен: Уверен, что в какой-то момент «Реал» допустит ошибку

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    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен выразил уверенность, что у команды будет возможность обойти «Реал» в турнирной таблице.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    «Осталось провести семь матчей, и выиграть все их очень трудно. "Реал" еще не потерял очков, но это игра, которая может нас удивить. Это правда, что они находятся в хорошем состоянии, как и мы, но все может случиться. Я уверен, что в какой-то момент они допустят ошибку», — цитирует Сетьена Evening Standard.

    «Барселона» и «Реал» после 31-го тура Примеры имеют в активе по 68 очков, однако мадридцы выше каталонцев по разнице мячей в личных встречах сезона.

    В следующем туре «Барселона» сыграет с «Сельтой», а «Реалу» предстоит встретиться с «Эспаньолом». 0

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