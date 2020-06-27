«Боруссия» М — «Герта»: счет матча 2:1, обзор голов

В рамках 34-го тура немецкой Бундеслигина своем поле обыграла— 2:1.

Уже на 7-й минуте Йонас Хофман вывел «жеребят» вперед. На 78-й минуте преимущество увеличил Бриль Эмболо.

Берлинцы сократили отставание на первой компенсированной минуте второго тайма усилиями Ведада Ибишевича.

В параллельной встрече «Лейпциг» на выезде одолел «Аугсбург» — 2:1.

Дубль в составе «быков» оформил Тимо Вернер, отличившись на 28-й и 80-й минутах. За хозяев голом отметился Рубен Варгас на 71-й минуте.

Леверкузенский «Байер» у себя дома переиграл «Майнц» со счетом 1:0 благодаря точному удару Кевина Фолланда.

Таким образом, по итогам сезона в турнирной таблице Бундеслиги «Лейпциг» занял третье место (66 очков), а «Боруссия» М — четвертое (65 очков). Эти команды в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

«Байер» стал пятым (60 очков), поэтому отправится в Лигу Европы, куда ранее пробились «Вольфсбург» и «Хоффенхайм». 0