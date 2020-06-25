«Реал» — «Мальорка»: счет матча 2:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 31-го тура испанской Примеры.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. После длинной передачи из глубины поля Модрич придержал мяч на линии чужой штрафной, после чего пасом низом вывел один на один Винисиуса и тот уверенно пробил мимо Рейны в сетку ворот.

А на 56-й минуте Серхио Рамос исполнил классный удар со штрафного с 23-х метров в верхний угол ворот Рейны, установив окончательный счет.

Мадридская команда сравнялась по очкам с «Барселоной» (65) и вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» идет 18-й.