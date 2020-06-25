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    «Реал» обыграл «Мальорку» и вернул лидерство в Примере

    «Реал» — «Мальорка»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Мальоркой» (2:0) в матче 31-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 19-й минуте. После длинной передачи из глубины поля Модрич придержал мяч на линии чужой штрафной, после чего пасом низом вывел один на один Винисиуса и тот уверенно пробил мимо Рейны в сетку ворот.

    А на 56-й минуте Серхио Рамос исполнил классный удар со штрафного с 23-х метров в верхний угол ворот Рейны, установив окончательный счет.

    Мадридская команда сравнялась по очкам с «Барселоной» (65) и вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» идет 18-й.

    Примера. 31-й тур
    «Реал» — «Мальорка» — 2:0 (1:0)
    Голы: Винисиус Жуниор, 19 (1:0). Серхио Рамос, 56 (2:0)«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос (Б.Диас, 83), Варан, Карвахаль, Менди, Модрич (Иско, 71), Вальверде, Бензема, Бэйл (Асенсио, 71), Азар (Кроос, 62), Винисиус Жуниор (М.Диас, 83)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Вальент (Гамес, 61), Посо, Кубо, Фебас (Севилья, 61), Родригес, Баба (Ромеро, 83), Джуниор (Салибюр, 70), Будимир (Кучо Эрнандес, 61)Предупреждения: Будимир, 8. Серхио Рамос, 35. Модрич, 46. Менди, 80. Кроос, 87
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