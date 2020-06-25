В «Монако» обнаружен коронавирус, у Головина отрицательный тест

Один из игроковзаразился коронавирусом, сообщает официальный сайт французской команды.

Головин уже прибыл в расположение клуба twitter.com/TeamRussia 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

«С начала недели игроки прошли многочисленные медицинские тесты. Они выявили наличие двух переболевших коронавирусом игроков. Футболисты больше не заразны и продолжают программу восстановления.

Тесты также выявили активный, бессимптомный случай. Состояние здоровья игрока не представляет угрозы его жизни. В соответствии с действующими медицинскими протоколами он пройдет карантин в своем доме», — сказано в заявлении клуба.

Twitter сборной России сообщил, что полузащитник Александр Головин вернулся в расположение французского клуба и сдал тест, который был отрицательным. 0