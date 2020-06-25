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    В «Монако» обнаружен коронавирус, у Головина отрицательный тест

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    Один из игроков «Монако» заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт французской команды.

    Головин уже прибыл в расположение клуба
    Головин уже прибыл в расположение клуба

    «С начала недели игроки прошли многочисленные медицинские тесты. Они выявили наличие двух переболевших коронавирусом игроков. Футболисты больше не заразны и продолжают программу восстановления.

    Тесты также выявили активный, бессимптомный случай. Состояние здоровья игрока не представляет угрозы его жизни. В соответствии с действующими медицинскими протоколами он пройдет карантин в своем доме», — сказано в заявлении клуба.

    Twitter сборной России сообщил, что полузащитник Александр Головин вернулся в расположение французского клуба и сдал тест, который был отрицательным. 0

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