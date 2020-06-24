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    Срна получил руководящую должность в донецком Шахтере

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Шахтер Донецк
    Экс-футболист сборной Хорватии Дарио Срна назначен директором по футболу в донецком «Шахтере».

    Дарио Срна
    Дарио Срна

    Об этом сообщил официальный сайт «горняков».

    «Свой богатый футбольный опыт он может использовать, помогая молодым игрокам добиваться успехов с клубом. Среди задач Дарио на новой должности — развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников академии в первую команду, участие в обсуждении трансферов, соответствие философии клуба и стилю игры "Шахтера" от академии до первой команды», — говорится в заявлении клуба.

    Напомним, ранее Срна входил в тренерский штаб Луиша Каштру. За «Шахтер» он играл с 2003 по 2018 годы. 0

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