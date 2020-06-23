Сарри: Критика была чрезмерной, но она способна мотивировать

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:0) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«В футболе и в жизни существуют мнения и факты. Согласно мнениям, вы можете подумать, что команда разваливается на части. Если взглянете на факты, то увидите, что мы возглавляем турнирную таблицу. Критика была чрезмерной, она способна мотивировать нас прийти в отличную психологическую форму даже больше, чем физическую, так как это занимает немного больше времени.

Мы были лучше по физической форме, так как сохраняли темп и интенсивность в течение 70 минут, в то время как в Кубке Италии сбавили через 20-30 минут. У нас было много моментов, чтобы убить игру и сделать счет 3:0, но энергия иссякла ближе к концовке встречи. Вынуждены были сесть немного глубже. Это не философское или тактическое решение, физиологическое, когда топливо заканчивается», — цитирует Сарри Football Italia.

«Ювентус» лидирует в таблице Серии А с отрывом в четыре очка от «Лацио», однако у римлян есть игра в запасе. 0