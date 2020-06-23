АПЛ. МЮ принимает «Шеффилд», лондонское дерби «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», «Ман Сити» в гостях у «Челси»

Фил Фоден и Н'Голо Канте

С 23 по 25 июня состоятся матчи 31 тура АПЛ. Самым интересным поединком будет противостояние «Челси» и «Манчестер Сити».

«Лестер» — «Брайтон» 0:0

«Лестер Сити» и «Брайтон» сыграли в нулевую ничью в рамках 31 тура английской Премьер-лиги.

«Лисы» остаются на 3 строчке с 55 очками. «Чайки» занимают 15 место с 33 очками.

В следующем туре «Лестер» сыграет с «Эвертоном», а «Брайтон» примет «Ман Юнайтед».

АПЛ. 31 тур «Лестер» — «Брайтон» — 0:0 «Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Джастин, Грэй (Перес, 73), Ндиди, Менди (Тилеманс, 69), Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 69)«Брайтон»: Райан, Берн, Уэбстер (Даффи, 24), Данк, Лэмпти, Мак Аллистер (Марч, 58), Стивенс, Муй, Биссума (Проппер, 58), Мопе (Троссард, 57), Коннолли (Мюррей, 82)предупреждения: Джастин (12), Ндиди (34), Стивенс (36), Даффи (80)

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

23 июня, 22:15 мск

«Вулверхэмптон» — «Борнмут»

24 июня, 20:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»

24 июня, 20:00 мск

«Норвич» — «Эвертон»

24 июня, 20:00 мск

«Ньюкасл» — «Астон Вилла»

24 июня, 20:00 мск

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

24 июня, 22:15 мск

«Бернли» — «Уотфорд»

25 июня, 20:00 мск

«Саутгемптон» — «Арсенал»

25 июня, 20:00 мск

«Челси» — «Манчестер Сити»

25 июня, 22:15 мск