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    АПЛ. МЮ принимает «Шеффилд», лондонское дерби «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», «Ман Сити» в гостях у «Челси»

    Обзор матчей 31 тура АПЛ

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    С 23 по 25 июня состоятся матчи 31 тура АПЛ. Самым интересным поединком будет противостояние «Челси» и «Манчестер Сити».

    «Лестер» — «Брайтон» 0:0

    «Лестер Сити» и «Брайтон» сыграли в нулевую ничью в рамках 31 тура английской Премьер-лиги.

    «Лисы» остаются на 3 строчке с 55 очками. «Чайки» занимают 15 место с 33 очками.

    В следующем туре «Лестер» сыграет с «Эвертоном», а «Брайтон» примет «Ман Юнайтед».

    АПЛ. 31 тур
    «Лестер» — «Брайтон» — 0:0
    «Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Джастин, Грэй (Перес, 73), Ндиди, Менди (Тилеманс, 69), Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 69)«Брайтон»: Райан, Берн, Уэбстер (Даффи, 24), Данк, Лэмпти, Мак Аллистер (Марч, 58), Стивенс, Муй, Биссума (Проппер, 58), Мопе (Троссард, 57), Коннолли (Мюррей, 82)предупреждения: Джастин (12), Ндиди (34), Стивенс (36), Даффи (80)

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

    23 июня, 22:15 мск

    «Вулверхэмптон» — «Борнмут»

    24 июня, 20:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»

    24 июня, 20:00 мск

    «Норвич» — «Эвертон»

    24 июня, 20:00 мск

    «Ньюкасл» — «Астон Вилла»

    24 июня, 20:00 мск

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

    24 июня, 22:15 мск

    «Бернли» — «Уотфорд»

    25 июня, 20:00 мск

    «Саутгемптон» — «Арсенал»

    25 июня, 20:00 мск

    «Челси» — «Манчестер Сити»

    25 июня, 22:15 мск

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