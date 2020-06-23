АПЛ. МЮ принимает «Шеффилд», лондонское дерби «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», «Ман Сити» в гостях у «Челси»

«Лестер» — «Брайтон» 0:0
«Лестер Сити» и «Брайтон» сыграли в нулевую ничью в рамках 31 тура английской Премьер-лиги.
«Лисы» остаются на 3 строчке с 55 очками. «Чайки» занимают 15 место с 33 очками.
В следующем туре «Лестер» сыграет с «Эвертоном», а «Брайтон» примет «Ман Юнайтед».
АПЛ. 31 тур
«Лестер» — «Брайтон» — 0:0
«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Джастин, Грэй (Перес, 73), Ндиди, Менди (Тилеманс, 69), Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 69)«Брайтон»: Райан, Берн, Уэбстер (Даффи, 24), Данк, Лэмпти, Мак Аллистер (Марч, 58), Стивенс, Муй, Биссума (Проппер, 58), Мопе (Троссард, 57), Коннолли (Мюррей, 82)предупреждения: Джастин (12), Ндиди (34), Стивенс (36), Даффи (80)
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»
23 июня, 22:15 мск
«Вулверхэмптон» — «Борнмут»
24 июня, 20:00 мск
«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»
24 июня, 20:00 мск
«Норвич» — «Эвертон»
24 июня, 20:00 мск
«Ньюкасл» — «Астон Вилла»
24 июня, 20:00 мск
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»
24 июня, 22:15 мск
«Бернли» — «Уотфорд»
25 июня, 20:00 мск
«Саутгемптон» — «Арсенал»
25 июня, 20:00 мск