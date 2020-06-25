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    «Ливерпуль» стал чемпионом Англии

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    «Ливерпуль» досрочно завоевал золотые медали чемпионата Англии сезона 2019-2020

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Красные» оформили чемпионство после того, как «Ман Сити» в 31-м туре не сумел обыграть «Челси». Матч завершился поражением «горожан» со счетом 1:2.

    За семь туров до финиша «Ливерпуль» стал недосягаемым для «горожан», опережая их на 23 очка.

    «Ливерпуль» завоевал свой первый чемпионский титул за 30 лет и первый в эпоху АПЛ. Всего у мерсисайдцев теперь 19 титулов чемпиона Англии.

    Это четвертый трофей, завоеванный «Ливерпулем» под руководством Юргена Клоппа (после победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном ЧМ). 0

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