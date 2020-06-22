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    Заявление «Ростова»: «Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба»

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    Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление по поводу матча 23-го тура чемпионата России «Сочи» (1:10).

    «Ростов» — «Сочи»
    «Ростов» — «Сочи»

    17 июня донской клуб ушел в полном составе на двухнедельный карантин, так как в команде выявили шесть случаев заражения коронавирусом.

    Дончане хотели перенести матч 23-го тура РПЛ против «Сочи», но соперники не согласились.

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    • «Ростов» выставил смешанный состав из игроков юношеских и молодежных команд, уступив сочинцам со счетом 1:10.

    «ФК "Ростов" считает, что решение по проведению матча 23-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" — "Ростов" должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.

    При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК "Сочи".

    Вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив "Сочи" под шквал критики.

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    • У футбольного клуба "Ростов" нет претензий к ФК "Сочи".

    Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов — подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ», — говорится в заявлении на сайте донского клуба. 0

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