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    «Спартак» с трудом обыграл «Арсенал»

    «Арсенал» — «Спартак»: счет 2:3, обзор голов

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    Московский «Спартак» в 23 туре РПЛ обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Красно-белые» уже после первого тайма вели в счете 0:1. Счет открыл Александр Соболев. Футболист прорвался в штрафную слева и левой ногой отправил мяч в дальний угол.

    После этого уже на 66 минуте отличился Николай Рассказов после навеса Айртона. Казалось бы, что Понсе поставил точку в матче, забив на 79 минуте, но нет.

    На 93 минуте Луценко головой переправил мяч в угол ворот «Спартака», а через 6 минут Лесовой, не с первого раза, но реализовал пенальти.

    «Спартак» выходит на 6 место с 31 баллом. «Арсенал» восьмой с 28 очками на счету.

    РПЛ. 23 тур
    «Арсенал» — «Спартак» — 2:3
    Голы: 0:1 — 44 Соболев, 0:2 — 66 Рассказов, 0:3 — 79 Понсе, 1:3 — 90 Луценко, 2:3 — 90 Лесовой«Арсенал»: Шамов, Альварес (Володько, 85), Григалава, Беляев, Ковалев (Банда, 73), Горбатенко (Пантелеев, 80), Костадинов, Ткачев (Минаев, 73), Чаушич, Лесовой, Луценко«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Маслов, Айртон (Ещенко, 77), Бакаев (Тил, 63), Зобнин (Умяров, 83), Крал, Жиго, Соболев (Понсе, 62), Ларссон (Мирзов, 84)Предупреждения: Жиго (3), Соболев (28), Айртон (42), Бакаев (45), Ткачев (68), Ковалев (72), Банда (90), Джикия (90)
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