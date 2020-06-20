«Арсенал» — «Спартак»: счет 2:3, обзор голов

Фрагмент матча
fcsm_officia
«Красно-белые» уже после первого тайма вели в счете 0:1. Счет открыл Александр Соболев. Футболист прорвался в штрафную слева и левой ногой отправил мяч в дальний угол.
После этого уже на 66 минуте отличился Николай Рассказов после навеса Айртона. Казалось бы, что Понсе поставил точку в матче, забив на 79 минуте, но нет.
На 93 минуте Луценко головой переправил мяч в угол ворот «Спартака», а через 6 минут Лесовой, не с первого раза, но реализовал пенальти.
«Спартак» выходит на 6 место с 31 баллом. «Арсенал» восьмой с 28 очками на счету.
РПЛ. 23 тур
«Арсенал» — «Спартак» — 2:3
Голы: 0:1 — 44 Соболев, 0:2 — 66 Рассказов, 0:3 — 79 Понсе, 1:3 — 90 Луценко, 2:3 — 90 Лесовой«Арсенал»: Шамов, Альварес (Володько, 85), Григалава, Беляев, Ковалев (Банда, 73), Горбатенко (Пантелеев, 80), Костадинов, Ткачев (Минаев, 73), Чаушич, Лесовой, Луценко«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Маслов, Айртон (Ещенко, 77), Бакаев (Тил, 63), Зобнин (Умяров, 83), Крал, Жиго, Соболев (Понсе, 62), Ларссон (Мирзов, 84)Предупреждения: Жиго (3), Соболев (28), Айртон (42), Бакаев (45), Ткачев (68), Ковалев (72), Банда (90), Джикия (90)