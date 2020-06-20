«Арсенал» — «Спартак»: счет 2:3, обзор голов

Московскийв 23 туре РПЛ обыграл тульскийсо счетом 2:3.

«Красно-белые» уже после первого тайма вели в счете 0:1. Счет открыл Александр Соболев. Футболист прорвался в штрафную слева и левой ногой отправил мяч в дальний угол.

После этого уже на 66 минуте отличился Николай Рассказов после навеса Айртона. Казалось бы, что Понсе поставил точку в матче, забив на 79 минуте, но нет.

На 93 минуте Луценко головой переправил мяч в угол ворот «Спартака», а через 6 минут Лесовой, не с первого раза, но реализовал пенальти.

«Спартак» выходит на 6 место с 31 баллом. «Арсенал» восьмой с 28 очками на счету.