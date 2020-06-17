Сергей Иванов рассудит ЦСКА и «Зенит»

Система ВАР будет работать на всех встречах.
19 июня (пятница)
«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Алексей Еськов; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Тихон Калугин; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Владислав Безбородов, АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Юрий Баскаков.
«Сочи» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Николай Богач, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Сергей Лапочкин, АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гончар.
20 июня (суббота)
«Урал» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев; резервный судья — Владимир Москалёв; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Игорь Синер.
«Арсенал» — «Спартак»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Лапочкин.
ЦСКА — «Зенит»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Николай Волошин, АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.
21 июня (воскресенье)
«Уфа» — «Тамбов»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Сергей Карасев,АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Лапин.
«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Алексей Матюнин, AВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — «Динамо»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Сухой, AВАР — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис. 0