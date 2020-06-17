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    Левандовский: Сложно праздновать без болельщиков

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский прокомментировал очередное чемпионство своей команды.

    Роберт Левандовский
    Роберт Левандовский

    «Мы — чемпионы Германии. Конечно, довольно сложно праздновать без болельщиков. Не хватает этого дополнения, этой страсти. Но мы все равно очень довольны. Это был непростой сезон, мы долго боролись за титул. Надеюсь, что скоро мы сможем праздновать с болельщиками на стадионе.

    В первом тайме "Вердер" играл более оборонительно, но хорошо. Во втором тайме мы должны были забивать, тогда нам было бы проще. Мы показали, что являемся лучшей командой Германии. В Лиге чемпионов мы хотим сыграть еще лучше», — цитирует Левандовского официальный сайт клуба.

    Напомним, обыграв накануне на выезде «Вердер» со счетом 1:0, «Бавария» оформила восьмой подряд чемпионский титул. 0

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