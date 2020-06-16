Мусаев поблагодарил клуб за терпение и доверие

прокомментировал свое назначение на должность главного тренера «Краснодара».

«Я рад, что официально могу руководить командой! Важно быть на бровке во время игры, общаться с журналистами после матча.

Благодарен клубу за терпение и доверие. Мало кто решился бы доверить команду тренеру "молодежки", который имеет только категорию "Б". Я это очень ценю и отдам все силы на достижение максимальных результатов.

Отдельное спасибо нашим болельщикам! Уже получил много поздравлений и теплых слов. Надеюсь, что скоро мы все увидимся на нашем любимом стадионе!», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс». 0