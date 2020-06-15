Николич: Семин — главный человек в истории «Локо». Понимаю недовольство фанатов

Главный тренер «Локомотива»заявил, что понимает реакцию болельщиков команды на уход с поста своего предшественника, с которым клуб не продлил контракт до конца сезона РПЛ.

«Я, конечно, понимаю болельщиков. Юрий Семин — это легенда и, наверное, главный человек в истории этого клуба.

Я очень уважаю его и то, что он сделал для команды. Понимаю, что болельщики его просто обожают.

У меня бывали похожие ситуации. Хотя мне всего 40 лет, но у меня было нечто похожее, когда за несколько туров до конца чемпионата, когда мы шли в лидерах и болельщики любили меня, меня увольняли.

Так что я прекрасно понимаю ситуацию Юрия Семина, но это решение клуба. Я не хочу ничего говорить по этому поводу.

Уважаю болельщиков, у меня всегда были хорошие отношения с фанатами. Конечно, поддержку болельщиков нужно заслужить, но я бы хотел попросить их поддержать команду, потому что сейчас это важнее всего», — сказал Николич в программе «8-16» на «Матч Премьер».

Сербский специалист также пообещал выучить русский язык.

«Когда я буду давать интервью на русском? Через один месяц, два, конечно, мы поговорим с вами по-русски», — сказал он.

Напомним, что «Локомотив» провел 1-й матч под руководством Николича, который возглавил команду в июне.

Ближайшую официальную игру красно-зеленые проведут с «Оренбургом» 21 июня дома. В настоящий момент московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. 0