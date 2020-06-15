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    ФИФА в ответ Трампу: Решительно выступаем за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл

    Футбол ФИФА Между тем Скандалы Сборная США
    ФИФА ответила на заявление президента США Дональда Трампа, касательно того, что он больше не будет смотреть матчи национальной сборной по футболу.

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Недавно Дональд Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи национальной сборной США из-за решения Федерации футбола страны, которая разрешила становиться на колено под гимн. Тем самым она дала понять, что приветствует проявление солидарности с протестующими, недовольными действиями полиции против темнокожего населения Соединенных Штатов Америки.

    «ФИФА решительно выступает за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл при обсуждении таких важных вопросов.

    Придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости ко всем случаям проявления дискриминации в футболе.

    Нужно сказать "нет" расизму и насилию», — написано в официальном заявлении ФИФА. 0

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