ФИФА в ответ Трампу: Решительно выступаем за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл

Дональд Трамп
srnnews.com
Недавно Дональд Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи национальной сборной США из-за решения Федерации футбола страны, которая разрешила становиться на колено под гимн. Тем самым она дала понять, что приветствует проявление солидарности с протестующими, недовольными действиями полиции против темнокожего населения Соединенных Штатов Америки.
«ФИФА решительно выступает за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл при обсуждении таких важных вопросов.
Придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости ко всем случаям проявления дискриминации в футболе.
Нужно сказать "нет" расизму и насилию», — написано в официальном заявлении ФИФА. 0