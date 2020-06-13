«Заря» — «Динамо» Киев: счет матча 1:3, обзор голов

Киевскоев выездном матче 26-го тура украинской Премьер-лиги одержало победу над луганской— 3:1.

Хозяева поля открыли счет на 54-й минуте, когда Владлен Юрченко реализовал пенальти.

«Динамо» отыгралось на 71-й минуте усилиями Виталия Буяльского, который, получив пас от Беньямина Вербича, ворвался в чужую штрафную и поразил угол ворот.

Еще через четыре минуты команда Алексея Михайличенко вышла вперед благодаря голу Карлоса Де Пены.

Победную точку перед финальным свистком поставил Виктор Цыганков, точно пробивший со штрафного.

«Заря» доигрывала встречу вдесятером, поскольку на 83-й минуте Ловро Цвек получил красную карточку за грубый фол.

В турнирной таблице УПЛ «Динамо» вышло на второе место (52 очка), а «Заря» опустилась на третью строчку (49 очков). 0