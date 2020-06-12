Форлан оценил игру Смолова за «Сельту»

Бывший форвард сборной Уругваяоценил выступление российского нападающегоза

«Мне понравилось, как Смолов начал играть за "Сельту". Это мощный форвард, обладающий хорошей техникой. Да, пока он, наверное, не так результативен, как хотелось бы болельщикам, но до конца сезона вполне может доказать свою состоятельность.

Все-таки это опытный игрок, поигравший за сборную и в Лиге чемпионов. В перспективе их дуэт с Яго Аспасом может быть очень эффективным. Если они сыграются, то сохранят "Сельте" место в Ла Лиге», — цитируют Форлана «Известия».

Напомним, Смолов перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча. 0