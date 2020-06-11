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    CМИ: «Локомотив» ведет переговоры по Баделю и Йоветичу

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    Работа «Локомотива» по 31-летнему хорватскому опорнику Милану Баделю, который выступает в «Фиорентине» в аренде от «Лацио», продолжается, передает «Спорт-Экспресс».

    Милан Бадель
    Милан Бадель

    Его кандидатура обговорена генеральным директором красно-зеленых Василием Кикнадзе с новым главным тренером Марко Николичем.

    Как и попытки приобретения 30-летнего черногорского форварда «Монако» Стевана Йоветича.

    Каждому из балканцев предлагаются годовые оклады в районе 3-3,5 миллиона евро. С Баделем хотят заключить трехлетний договор — максимально возможный для футболиста в таком возрасте.

    На рынке говорят, что за хорвата у «Локо» просят 3,5 миллиона евро, за черногорца — 4-4,5 миллиона. 0

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