CМИ: «Локомотив» ведет переговоры по Баделю и Йоветичу

Милан Бадель
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Его кандидатура обговорена генеральным директором красно-зеленых Василием Кикнадзе с новым главным тренером Марко Николичем.
Как и попытки приобретения 30-летнего черногорского форварда «Монако» Стевана Йоветича.
Каждому из балканцев предлагаются годовые оклады в районе 3-3,5 миллиона евро. С Баделем хотят заключить трехлетний договор — максимально возможный для футболиста в таком возрасте.
На рынке говорят, что за хорвата у «Локо» просят 3,5 миллиона евро, за черногорца — 4-4,5 миллиона. 0