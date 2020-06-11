CМИ: «Локомотив» ведет переговоры по Баделю и Йоветичу

Работапо 31-летнему хорватскому опорнику, который выступает вв аренде от, продолжается, передает «Спорт-Экспресс»

Его кандидатура обговорена генеральным директором красно-зеленых Василием Кикнадзе с новым главным тренером Марко Николичем.

Как и попытки приобретения 30-летнего черногорского форварда «Монако» Стевана Йоветича.

Каждому из балканцев предлагаются годовые оклады в районе 3-3,5 миллиона евро. С Баделем хотят заключить трехлетний договор — максимально возможный для футболиста в таком возрасте.

На рынке говорят, что за хорвата у «Локо» просят 3,5 миллиона евро, за черногорца — 4-4,5 миллиона. 0