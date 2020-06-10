Кашшаи: VAR будет работать на 95-98% матчей РПЛ

Глава департамента судейства РФСрассказал о том, как будет работать система VAR в матчах РПЛ после возобновления сезона.

«Мы очень довольны тем, как работал VAR в РПЛ, поэтому после возобновления чемпионата мы продолжим использовать систему. Из-за сложного календаря, к сожалению, мы не сможем задействовать её на всех матчах тура — расписание довольно плотное, порой будет по пять-шесть игр в день, а максимальная вместимость VAR-центра — четыре игры в день.

Таким образом, с VAR пройдут 95-98% всех матчей. Мы обсуждали ситуацию с клубами и РПЛ, но из-за необходимости сыграть большое количество матчей сделать календарь с четырьмя матчами в день не получается.

Пока ещё не решено, по какому принципу будут выбираться матчи, которые пройдут без использования VAR. Но, повторюсь, это всего 2-5% от общего количества игр, то есть примерно шесть-семь матчей за все восемь туров», — сказал Кашшаи в интервью с «Чемпионатом». 0