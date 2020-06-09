Жоау Мариу ведет переговоры c «Марселем»

Полузащитник, выступающий на правах аренды за, может продолжить карьеру во Франции, сообщает Transfermarkt.

Как передает источник, «Марсель» ведет переговоры с «Интером», который владеет права на игрока, об аренде 27-летнего португальца.

Несмотря на контракт с миланцами, рассчитанный до лета 2022 года, итальянцы планируют расстаться с игроком и могут согласиться отпустить полузащитника при условии, что претендент возьмет на себя большую часть зарплаты Жоау Мариу.

В нынешнем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 11 матчей в чемпионате России, забил один гол и отдал две результативные передачи. 0