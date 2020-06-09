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    Жоау Мариу ведет переговоры c «Марселем»

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    Полузащитник Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за «Локомотив», может продолжить карьеру во Франции, сообщает Transfermarkt.

    Жоау Мариу
    Жоау Мариу

    Как передает источник, «Марсель» ведет переговоры с «Интером», который владеет права на игрока, об аренде 27-летнего португальца.

    Несмотря на контракт с миланцами, рассчитанный до лета 2022 года, итальянцы планируют расстаться с игроком и могут согласиться отпустить полузащитника при условии, что претендент возьмет на себя большую часть зарплаты Жоау Мариу.

    В нынешнем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 11 матчей в чемпионате России, забил один гол и отдал две результативные передачи. 0

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