Дюков отреагировал на слова Федуна

Президент РФСотреагировал на слова председателя совета директоров «Спартака»

Ранее Федун заявил о предвзятости РФС из-за решения провести матч с «Зенитом» в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге.

«Мы все знаем Леонида Арнольдовича как человека эмоционального, любящего футбол и переживающего за "Спартак".

Решения продавливаются в пользу "Зенита"? Это не так. Если бы было так, то, наверное, уже о возобновлении чемпионата речи бы никто не вел, а уже вручили бы золотые медали "Зениту", а команды на втором-пятом местах получили бы путевки в еврокубки.

Можно было бы, поскольку в Кубке России осталось доиграть 4 матча, доиграть их в июле. Но это не сделано, вы не видите золотые медали на груди футболистов "Зенита". Сам этот факт говорит о многом», — приводит слова Дюкова Sports.ru. 0