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    Дюков отреагировал на слова Федуна

    Футбол РФС Кубок России Футбол России Зенит Спартак
    Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слова председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    Ранее Федун заявил о предвзятости РФС из-за решения провести матч с «Зенитом» в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге.

    «Мы все знаем Леонида Арнольдовича как человека эмоционального, любящего футбол и переживающего за "Спартак".

    Решения продавливаются в пользу "Зенита"? Это не так. Если бы было так, то, наверное, уже о возобновлении чемпионата речи бы никто не вел, а уже вручили бы золотые медали "Зениту", а команды на втором-пятом местах получили бы путевки в еврокубки.

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    • Можно было бы, поскольку в Кубке России осталось доиграть 4 матча, доиграть их в июле. Но это не сделано, вы не видите золотые медали на груди футболистов "Зенита". Сам этот факт говорит о многом», — приводит слова Дюкова Sports.ru. 0

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