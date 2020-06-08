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    РФС хочет отказаться от нынешнего принципа выбора судей на матчи РПЛ

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    По словам главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, после возобновления РПЛ в лиге могут отказаться от географического принципа при выборе судей на игру.

    Владимир Москалев
    Владимир Москалев

    «Судейский корпус готов к возобновлению чемпионата РПЛ. Наши арбитры на самоизоляции провели большую работу, поддерживали спортивную форму, принимали участие в образовательных онлайн программах, занимались английским языком.

    Я планирую в ближайшее время обсудить с руководством РФС и РПЛ наши предложения о порядке работы судей и инспекторов на матчах. Наш главный приоритет — безопасное возобновление футбола для всех участников игры.

    Судьи и инспекторы, так же как и футболисты и члены тренерского и административного штабов будут проходить регулярное тестирование, а между матчами находиться на самоизоляции.

    Если говорить о логистике судей и инспекторов, то, на наш взгляд, безопаснее всего будет перемещаться к месту игр на своих автомобилях. Поэтому, думаю что в данной ситуации можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи ради безопасности и здоровья», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС. 0

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