«Динамо» К — «Александрия»: счет матча 5:1, обзор голов

В составе победителей дубль оформил Виталий Буяльский (14-я и 83-я минуты), еще по голу забили Назарий Русин (20, пен.), Виталий Миколенко (65) и Карлос Де Пена (81).
За проигравших отличился Дмитрий Гречишкин (31, пен.).
Отметим, что на 55-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Александрии» Каспарс Дубра.
«Динамо», набрав 49 очков, расположилось на третьей строчке в турнирной таблице УПЛ. «Александрия» с 43 очками занимает пятое место.
Чемпионат УПЛ. 25-й тур
«Динамо» — «Александрия» — 5:1 (2:1).
Голы: Буяльский (14, 84), Русин (21, пен.), Миколенко (65), де Пена (81) — Гречишкин (31, пен.)Нереализованный пенальти: Буяльский (14)«Динамо»: 71. Бойко, 5. Сидорчук (к), 6. Кадири, 8. Шепелев, 11. Цитаишвили (20. Караваев, 62), 16. Миколенко, 18. Андриевский (14. де Пена, 62), 29. Буяльский (99. Дуэлунд, 85), 30. Шабанов, 70. Русин (9. Соль, 74), 94. Кендзера (77. Бенито, 85)«Александрия»: 79. Панькив, 6. Ковалец, 10. Третьяков (23. Шастал, 80), 11. Мирошниченко, 13. Бухал, 17. Лучкевич (94. Задерака, 69), 18. Ситало (9. Безбородько, 69), 20. Пашаев, 27. Гречишкин, 44. Банада (3. Гордиенко, 59), 90. ДубраПредупреждены: Сидорчук (7), Кадири (31), Шепелев (45+2), Андриевский (50) — Дубра (20), Банада (25)Удален: Дубра (56, второе предупреждение)