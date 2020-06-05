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    Зинченко: На тренировках «Ман Сити» люди сражаются за место в составе

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    Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, почему не получал игровую практику в английском клубе после восстановления от травмы.

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    «Здесь очень много матчей. Играть одной обоймой невозможно, всегда есть ротация. Люди и болельщики, которые могут что-то писать и критиковать, многого не понимают.

    Они не понимают, насколько сложно здесь находиться. С одной стороны, это кайф, ты находишься в одной из лучших команд в мире, но с другой — это очень сложно психологически.

    Тренировка здесь — это просто убийство. Люди здесь сражаются. Попасть в заявочные 18 — это победа. Марез провел несколько плохих тренировок и не попадал в заявку, хотя его купили за 60 миллионов.

    Все остальные были здоровыми, он просто не попадал по спортивным понятиям. Три дня плохо тренировался — не попал в заявку. 60 лимонов [стоит] чудак.

    Очень сложно, но ты никогда не должен давать слабинку. Ты всегда должен тренироваться, держать уровень и планку. Свое недовольство от этого ты можешь показывать кому-то дома, жене.

    Вышел на поле — отработал, отпахал и иди дальше обижайся. Нужно терпеть и ждать. Если ты считаешь, что должен играть, то просто терпи и паши. Никогда не сдавайся и все будет. Банальные фразы, но оно реально так и есть.

    Меня подписывали в "Сити" 58-м человеком, для аренды. Представляете, сколько голодных пацанов, которые хотят быть в этой команде. За красивые глазки сюда не возьмут. А если уже получил шанс, то ты должен им воспользоваться.

    У тебя нет права на ошибку. Требования здесь нереальные, а цели высокие. 1-2 ошибки могут дорогого стоить. Потом жди своего шанса несколько матчей», — сказал Зинченко в разговоре с Артемом Милевским. 0

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