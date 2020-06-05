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    Гендиректор «Сочи»: Регламент возобновления РПЛ слегка подкорректируется

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко допустил, что регламент возобновления чемпионата России потерпит некоторые изменения.

    Дмитрий Рубашко
    Дмитрий Рубашко

    5 июня был опубликован регламент возобновления чемпионата России, в котором были рассмотрены правила допуска сотрудников клубов, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы, а также порядок тестирования игроков и персонала команд.

    Данный регламент должен быть утвержден Исполкомом РФС 9 июня.

    «Думаю, регламент слегка подкорректируется, на следующей неделе будет вариант, близкий к окончательному. Все достаточно понятно, ничего страшного нет, препятствий не вижу», — сказал Рубашко ТАСС.

    Ранее стало известно, что летнее трансферное окно для российских клубов будет открыто с 26 июля по 19 сентября.

    «Таковы рамки, придется где-то поднапрячься кому-то, пораньше заниматься переходами», — добавил Рубашко.

    Сезон-2019/20 чемпионата России будет возобновлен 19 июня. Заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости стадионов. 0

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