Гендиректор «Сочи»: Регламент возобновления РПЛ слегка подкорректируется

Генеральный директор «Сочи»допустил, что регламент возобновления чемпионата России потерпит некоторые изменения.

5 июня был опубликован регламент возобновления чемпионата России, в котором были рассмотрены правила допуска сотрудников клубов, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы, а также порядок тестирования игроков и персонала команд.

Данный регламент должен быть утвержден Исполкомом РФС 9 июня.

«Думаю, регламент слегка подкорректируется, на следующей неделе будет вариант, близкий к окончательному. Все достаточно понятно, ничего страшного нет, препятствий не вижу», — сказал Рубашко ТАСС.

Ранее стало известно, что летнее трансферное окно для российских клубов будет открыто с 26 июля по 19 сентября.

«Таковы рамки, придется где-то поднапрячься кому-то, пораньше заниматься переходами», — добавил Рубашко.

Сезон-2019/20 чемпионата России будет возобновлен 19 июня. Заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости стадионов. 0