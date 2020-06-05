«Челси» работает над трансфером Чилуэлла

Лондонскийзаинтересован в защитнике «Лестера», сообщает Goal.com

Журналист Фабрицио Романо отмечает, что между клубами идут переговоры, а Чилуэлл хочет в «Челси». Он также знает о желании тренера Фрэнка Лэмпарда подписать его.

Трансфер Чилуэлла усложняется из-за отсутствия отступных в контракте. «Челси» придется согласовывать сумму сделки с «Лестером».

Отмечается, что переход Гарри Магуайра в «МЮ» создал прецедент, и Чилуэлл, вероятно, будет стоить более 80 миллионов фунтов.

«Лестер» не выставил ценник на игрока, которого намерен сохранить. Если сделка сорвется, альтернативный вариант для «Челси» — Николас Тальяфико из «Аякса». 0