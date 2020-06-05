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    «Челси» работает над трансфером Чилуэлла

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    Лондонский «Челси» заинтересован в защитнике «Лестера» Бене Чилуэлле, сообщает Goal.com.

    Бен Чилуэлл
    Бен Чилуэлл

    Журналист Фабрицио Романо отмечает, что между клубами идут переговоры, а Чилуэлл хочет в «Челси». Он также знает о желании тренера Фрэнка Лэмпарда подписать его.

    Трансфер Чилуэлла усложняется из-за отсутствия отступных в контракте. «Челси» придется согласовывать сумму сделки с «Лестером».

    Отмечается, что переход Гарри Магуайра в «МЮ» создал прецедент, и Чилуэлл, вероятно, будет стоить более 80 миллионов фунтов.

    «Лестер» не выставил ценник на игрока, которого намерен сохранить. Если сделка сорвется, альтернативный вариант для «Челси» — Николас Тальяфико из «Аякса». 0

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