Тихонов: Если «Зенит» обыграет ЦСКА, проблем с оформлением титула не будет

Бывший полузащитник «Спартака»поделился мнением о шансахстать чемпионом России в текущем сезоне.

Напомним, что возобновление сезона в российской премьер-лиге запланировано на 19 июня.

«Представьте, питерцы проиграют армейцам, второй матч сыграют вничью, а "Краснодар" и "Локомотив" свои встречи выиграют.

Минус пять очков на старте — это весомый момент. Не думаю, что питерцы могут подсесть психологически, потому что у них мощная ровная хорошая команда.

Многим хочется, чтобы появилась интрига, чтобы "Зенит" проиграл на старте. Но если команда Семака обыграет ЦСКА, думаю, проблем с оформлением титула не будет», — приводит слова Тихонова Sport24.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на втором месте «Локомотив» на девять очков.

Свой первый матч после паузы команда из Санкт-Петербурга проведет 20 июня на выезде против ЦСКА. 0