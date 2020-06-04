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    Тихонов: Если «Зенит» обыграет ЦСКА, проблем с оформлением титула не будет

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    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о шансах «Зенита» стать чемпионом России в текущем сезоне.

    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов

    Напомним, что возобновление сезона в российской премьер-лиге запланировано на 19 июня.

    «Представьте, питерцы проиграют армейцам, второй матч сыграют вничью, а "Краснодар" и "Локомотив" свои встречи выиграют.

    Минус пять очков на старте — это весомый момент. Не думаю, что питерцы могут подсесть психологически, потому что у них мощная ровная хорошая команда.

    Многим хочется, чтобы появилась интрига, чтобы "Зенит" проиграл на старте. Но если команда Семака обыграет ЦСКА, думаю, проблем с оформлением титула не будет», — приводит слова Тихонова Sport24.

    На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на втором месте «Локомотив» на девять очков.

    Свой первый матч после паузы команда из Санкт-Петербурга проведет 20 июня на выезде против ЦСКА. 0

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