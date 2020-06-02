Адиев: Ни с кем из тульского «Арсенала» не контактировал

Бывший главный тренер, который на данный момент тренирует, прокомментировал информацию СМИ о том, что он может возглавить тульский

«Сейчас преждевременно это обсуждать. У "Арсенала" скоро возобновление чемпионата, а я связан контрактом с клубом "Чайка". Ни с кем из "Арсенала" я не контактировал», — сказал Адиев сайту Sport24.ru.

«Если бы пришло такое предложение? Для меня возглавить любой клуб РПЛ — это всегда интересно, поэтому я рассмотрю. Но на данный момент я главный тренер "Чайки", сосредоточен на этой работе», — также отметил специалист.

Напомним, после 22-х туров «Арсенал» набрал 28 очков в РПЛ и занимает седьмое место. Команду возглавляет Игорь Черевченко. 0