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    Адиев: Ни с кем из тульского «Арсенала» не контактировал

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    Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев, который на данный момент тренирует «Чайку», прокомментировал информацию СМИ о том, что он может возглавить тульский «Арсенал».

    Магомед Адиев
    Магомед Адиев

    «Сейчас преждевременно это обсуждать. У "Арсенала" скоро возобновление чемпионата, а я связан контрактом с клубом "Чайка". Ни с кем из "Арсенала" я не контактировал», — сказал Адиев сайту Sport24.ru.

    «Если бы пришло такое предложение? Для меня возглавить любой клуб РПЛ — это всегда интересно, поэтому я рассмотрю. Но на данный момент я главный тренер "Чайки", сосредоточен на этой работе», — также отметил специалист.

    Напомним, после 22-х туров «Арсенал» набрал 28 очков в РПЛ и занимает седьмое место. Команду возглавляет Игорь Черевченко. 0

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