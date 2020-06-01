Семин: Я не ручной тренер и в определенных моментах мешал руководству

Бывший главный тренер «Локомотива»рассказал о своих взаимоотношениях с руководством клуба.

31 мая истек срок контракта специалиста, его сменил сербский специалист Марко Николич.

«Приведу цитату о "Локомотиве" хорошего тренера Славена Билича, который сейчас работает в английской премьер-лиге: "У меня были разногласия в клубе. Поэтому я не смог добиться результата".

А я результата добился, несмотря на еще большие разногласия. Причина же расставания руководителей "Локомотива" со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им.

Ясно, что с Николичем договорились раньше, чем об этом было объявлено. Но в тот момент не предполагали, что чемпионат России продолжится, — поэтому контракт с ним и заключили с 1 июня.

Все внутри клуба об этом прекрасно знали. Менять эту ситуацию руководство "Локомотива" не стало. Почему — спрашивайте Анатолия Мещерякова», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс». 0