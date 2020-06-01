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    Панченко: К рестарту чемпионата подойдем в хорошей физической форме

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    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о подготовке команды к возобновлению матчей РПЛ.

    Кирилл Панченко
    Кирилл Панченко

    Напомним, в середине мая в столичном клубе было выявлено несколько случаев коронавируса. В активной форме COVID-19 был обнаружен у защитника Романа Евгеньева.

    «Мы очень часто проходим тестирование. Это раз в неделю, поэтому все меры предосторожности соблюдаем.

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  • 27/05/2020

    • Те ребята, которые пока что не могут участвовать в тренировочном процессе, рвутся на поле. У всех большое желание.

    Они все здоровы, так что им осталось только сдать отрицательные тесты и приступить к тренировкам.

    На время карантина нам раздавали программу тренировок. Присылали упражнения, которые нужно было делать. Можно было заниматься в домашних условиях.

    Все ребята выполняли их и пришли в нормальном физическом состоянии. На тренировках видно, что все готовы. С этим никаких проблем.

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  • 17/05/2020

    • Конечно, был большой перерыв, но ничего страшного. К рестарту чемпионата подойдем в хорошем настроении и в хорошей физической форме.

    Когда идет игровой ритм, это совсем другая нагрузка. Понятно, что тренировочный процесс устроен немного по-другому. В играх футболисты получают максимальную нагрузку.

    Поэтому может быть всё, что угодно, включая травмы. Будем надеяться, чтобы в нашем футболе их было как можно меньше.

    Маленький перерыв перед следующим сезоном? Любой футболист скажет, что лучше играть. Когда много хороших игр, каждый футболист готовится. Не вижу тут никаких проблем.

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  • 25/05/2020

    • Много нападающих в клубе? Хорошая конкуренция — это прогресс для игрока. Настраиваю себя на рестарт сезона и на дальнейшую карьеру.

    Чтобы максимально отдавать себя на поле. Тогда будет максимальный результат. Готовлю себя к этому. В своих силах я уверен.

    Проведение матчей с болельщиками — это отличная новость. В Бундеслиге матч между "Баварией" и "Боруссией" не совсем красочно смотрится без зрителей. Хотя футбол очень хороший.

    Надеюсь, что разрешенные 10% болельщиков будут дополнять антураж игр», — сказал Панченко в эфире программы «Все на Матч!».

    Всё о футболе России

    15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями.

    При этом заполняемость трибун должна быть не более 10 процентов от общей вместимости стадиона. 0

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