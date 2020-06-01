Панченко: К рестарту чемпионата подойдем в хорошей физической форме

Нападающий «Динамо»рассказал о подготовке команды к возобновлению матчей РПЛ.

Напомним, в середине мая в столичном клубе было выявлено несколько случаев коронавируса. В активной форме COVID-19 был обнаружен у защитника Романа Евгеньева.

«Мы очень часто проходим тестирование. Это раз в неделю, поэтому все меры предосторожности соблюдаем.

Те ребята, которые пока что не могут участвовать в тренировочном процессе, рвутся на поле. У всех большое желание.

Они все здоровы, так что им осталось только сдать отрицательные тесты и приступить к тренировкам.

На время карантина нам раздавали программу тренировок. Присылали упражнения, которые нужно было делать. Можно было заниматься в домашних условиях.

Все ребята выполняли их и пришли в нормальном физическом состоянии. На тренировках видно, что все готовы. С этим никаких проблем.

Конечно, был большой перерыв, но ничего страшного. К рестарту чемпионата подойдем в хорошем настроении и в хорошей физической форме.

Когда идет игровой ритм, это совсем другая нагрузка. Понятно, что тренировочный процесс устроен немного по-другому. В играх футболисты получают максимальную нагрузку.

Поэтому может быть всё, что угодно, включая травмы. Будем надеяться, чтобы в нашем футболе их было как можно меньше.

Маленький перерыв перед следующим сезоном? Любой футболист скажет, что лучше играть. Когда много хороших игр, каждый футболист готовится. Не вижу тут никаких проблем.

Много нападающих в клубе? Хорошая конкуренция — это прогресс для игрока. Настраиваю себя на рестарт сезона и на дальнейшую карьеру.

Чтобы максимально отдавать себя на поле. Тогда будет максимальный результат. Готовлю себя к этому. В своих силах я уверен.

Проведение матчей с болельщиками — это отличная новость. В Бундеслиге матч между "Баварией" и "Боруссией" не совсем красочно смотрится без зрителей. Хотя футбол очень хороший.

Надеюсь, что разрешенные 10% болельщиков будут дополнять антураж игр», — сказал Панченко в эфире программы «Все на Матч!».

Всё о футболе России

15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями.

При этом заполняемость трибун должна быть не более 10 процентов от общей вместимости стадиона. 0