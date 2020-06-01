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    Быстров: Азмун может заиграть в любом клубе, если будет понимание с тренером

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    Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением об интересе европейских клубов к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    В приобретении иранского игрока заинтересованы, по сообщениям СМИ, «Атлетико», «Наполи» и «Севилья».

    «Если есть хорошее предложение, то почему бы и не продать? Тем более что игрок в топовых клубах всегда может прогрессировать.

    Развиваться будет и он, и у "Зенита" появится место, чтобы взять свободного нападающего. Кто им будет — это уже вопрос селекционной службы.

    Азмун может заиграть в любом клубе. Если будет доверие, понимание с тренером.

    Сейчас все изменилось. Коронавирус внес коррективы во все сферы. Поэтому цены будут другими. В том числе — на футболистов.

    Я думаю, что у Дзюбы возраст не тот, чтобы уезжать. Вряд ли топовые клубы возьмут возрастного футболиста. Что они потом с ним делать будут?

    Им лучше купить молодого, чтобы раскрутить его, а потом продать. Поэтому Дзюбе лучше доигрывать в России.

    Впрочем, у футболиста есть своя голова на плечах, ему и принимать решение», — приводит слова Быстрова «Спорт-Уикэнд». 0

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