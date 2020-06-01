Быстров: Азмун может заиграть в любом клубе, если будет понимание с тренером

Экс-полузащитник сборной Россииподелился мнением об интересе европейских клубов к нападающему «Зенита»

В приобретении иранского игрока заинтересованы, по сообщениям СМИ, «Атлетико», «Наполи» и «Севилья».

«Если есть хорошее предложение, то почему бы и не продать? Тем более что игрок в топовых клубах всегда может прогрессировать.

Развиваться будет и он, и у "Зенита" появится место, чтобы взять свободного нападающего. Кто им будет — это уже вопрос селекционной службы.

Азмун может заиграть в любом клубе. Если будет доверие, понимание с тренером.

Сейчас все изменилось. Коронавирус внес коррективы во все сферы. Поэтому цены будут другими. В том числе — на футболистов.

Я думаю, что у Дзюбы возраст не тот, чтобы уезжать. Вряд ли топовые клубы возьмут возрастного футболиста. Что они потом с ним делать будут?

Им лучше купить молодого, чтобы раскрутить его, а потом продать. Поэтому Дзюбе лучше доигрывать в России.

Впрочем, у футболиста есть своя голова на плечах, ему и принимать решение», — приводит слова Быстрова «Спорт-Уикэнд». 0