Бакаев: Когда сдали тесты, и я узнал, что болею, очень удивился

Полузащитник «Спартака»рассказал о перенесенной коронавирусной инфекции.

Напомним, что 23 мая пресс-служба «Спартака» сообщила, что у игрока обнаружен коронавирус.

«Симптомов особых не было. Два дня болела голова — и все. Немного слабость чувствовал, но потом все прошло.

А так — ни температуры, ни кашля. Когда сдали тесты, и я узнал, что болею, очень удивился», — передает слова Бакаева пресс-служба РФС.

Ранее стало известно, что в понедельник еще один полузащитник московской команды Роман Зобнин в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией прошел дополнительное обследование, результаты которого показали, что хавбек полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.

В текущем сезоне Зелимхан Бакаев отыграл во всех турнирах 27 матчей, забил восемь голов и отдал 12 голевых передач. 0