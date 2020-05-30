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    Бакаев: Когда сдали тесты, и я узнал, что болею, очень удивился

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    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о перенесенной коронавирусной инфекции.

    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Напомним, что 23 мая пресс-служба «Спартака» сообщила, что у игрока обнаружен коронавирус.

    «Симптомов особых не было. Два дня болела голова — и все. Немного слабость чувствовал, но потом все прошло.

    А так — ни температуры, ни кашля. Когда сдали тесты, и я узнал, что болею, очень удивился», — передает слова Бакаева пресс-служба РФС.

    Ранее стало известно, что в понедельник еще один полузащитник московской команды Роман Зобнин в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией прошел дополнительное обследование, результаты которого показали, что хавбек полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.

    В текущем сезоне Зелимхан Бакаев отыграл во всех турнирах 27 матчей, забил восемь голов и отдал 12 голевых передач. 0

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